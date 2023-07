Pincoya y Coni reconocen su “felicidad” tras salida de Bambino: “La gente ve cosas y eso es premiado”

Constanza Capelli y Jennifer Galvarini celebraron este lunes la eliminación de Fernando Altamirano de Gran Hermano Chile, quien abandonó la casa-estudio con un 80% de los votos. El íntimo diálogo se generó mientras las jugadoras limpiaban la cocina, donde la ex bailarina de ballet señaló “oye que estoy contenta, Pincoyita… Justicia divina”. Ante esto, Galvarini afirmó “no sé si yo meto a Dios en los juegos, pero creo que la gente ve cosas y eso es premiado, y eso me gusta. Yo estaré hasta que la gente de afuera quiera y estaré tranquila, ya me ha dado seis semanas para estar acá”.