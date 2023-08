“Tráete un montón”: Pincoya y Coni hicieron una especial solicitud a Papá Lulo

Durante la dinámica de “El Trono”, Pincoya y Constanza se refirieron a la salida del ahora ex participante de Gran Hermano, Francisco Arenas, más conocido como Papá Lulo. “Creo que era un gran aporte (…) y que vuelva no más”, expresó la ex bailarina. Además, las participantes especularon sobre su posible reingreso a la casa de GH con un especial pedido. “Panchito te amamos y, si es que vuelves, trae cigarros por favor. Pero no una cajetilla, tráete un montón”, expresaron ambas, junto con solicitar chocolates.