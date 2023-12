El impacto de Pincoya al conocer el rostro detrás de la voz de Gran Hermano: “Esto está fuera de libreto”

La mañana de este lunes 4 de diciembre, Jennifer Galvarini resolvió el misterio y, totalmente sorprendida, observó por primera vez el rostro detrás de la inconfundible voz que la acompañó durante seis meses en Gran Hermano Chile.

Se trata de Sergio “Chico” Soldati, un locutor argentino de 53 años con más de tres décadas de experiencia en su profesión y que conquistó a los televidentes con el apoyo y contención que brindó a los jugadores de la casa.

Así, un día después de que Constanza Capelli, Eskarcita y Pincoya se quedaron, respectivamente, con el primer, segundo y tercer lugar del reality de Chilevisión, las tres conversaron de forma telemática con el trasandino.

Las cálidas palabras de Sergio Soldati a Pincoya: “Estuve a punto del llanto”

Sin embargo, los primeros minutos los dedicó a la chilota. En ese entonces, solamente habló y todavía no se revelaba su identidad: “Hemos vivido momentos muy intensos. El final para mí fue muy emotivo“, comenzó diciendo.

“Durante la salida, que fue cinematográfica (…) tú tan emocionada y yo le decía a los productores que estaban a mi lado: ‘Muchachos, espero no quebrarme, porque estamos en vivo y hay millones de personas que nos escuchan. No quedaría bien’. Estuve a punto del llanto“, confesó.

Finalmente, Soldati concluyó sus palabras con un tierno mensaje. “Cuando cerraste la puerta fue maravilloso, algo que siempre voy a recordar, porque nos fundimos todos en un aplauso por un trabajo de tanto tiempo bien hecho. Así que me emociona verte. Me gusta verte. Espero que lo hayas pasado bien“.

Sergio Soldati reveló su rostro a Pincoya, Coni y Eskarcita

Pincoya, emocionada y entre lágrimas, respondió a la voz y reconoció el apoyo que le entregó. “Le agradezco la contención que me dio. Siempre fuiste mi amigo. Y gracias por permitirme apagar las luces de su casa, fue el mejor regalo que pude haber recibido. Muchas gracias, te quiero mucho“, expresó. Luego, mientras Galvarini intentaba conservar la calma y contener el llanto, un inesperado momento ocurrió en el estudio: Sergio Soldati reveló su rostro a las tres finalistas.

“Esto está fuera de libreto. Ahora, quiero decirte que me has peleado todo el reality. Ha sido tremendo y la gente se me reía, ‘pero qué vas a hacer con esta mujer’. Y te has ido”, concluyó.

Mira el momento a continuación:

