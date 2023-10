“Es parte de un show”: Pincoya repasó altercado con Coni y dejó entrever que no confía en ella

En conversación con Hans Valdés, Pincoya recordó el intenso altercado que protagonizó con Constanza Capelli hace algunas semanas y recalcó que su relación con la bailarina no volvió a ser la misma desde entonces. “El hecho que me fue a acusar… después me dijo que Gran Hermano le hizo la h… de la tele. El hombre no se va a prestar para esa hueá. ‘Que él lo puso en el programa’. Ni cagando“, acusó. A su vez, la chilota cuestionó las peleas que Capelli ha tenido con Sebastián, dudando incluso de su veracidad. “Si fuera verdad no se van a estar hablando de lo más bien. Es parte de un show”, acusó al jugador.

