El incondicional apañe de Pincoya a Coni: “Quiero estar contigo hasta el día que yo parta de esta casa”

Tiernas palabras fueron las que dedicó Pincoya a Constanza Capelli durante una actividad en Gran Hermano Chile. Y es que la chilota debía elegir a una persona, además de ella, para llegar a la final, por lo que no dudó en escoger a Coni. “Esperemos estar juntas. Yo siempre digo, el público es el que decide, pero sí me gustaría que llegues a la final”, comenzó. “Te mereces el premio, como cualquiera de nosotros, pero si a mí me dan a elegir, obviamente te voy a elegir a ti (…) eres mi partner (…) quiero estar contigo hasta el día que yo parta de esta casa y si yo tengo que partir antes, quiero que te quedes acá (…) hay alguien que tiene que decir las cosas en la cara”. Tras agradecer sus palabras, la ex bailarina le contestó que “tú me has hecho una mujer más fuerte acá adentro (…) no te gusta la política, pero tienes mucha conciencia social y eso lo admiro. Te quiero mucho”.