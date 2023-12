Pincoya reveló si aceptará o no parte de los $35 millones de Coni: "Te lo agradezco..."

Constanza Capelli reveló su deseo de donar parte de su premio de $35 millones a Jennifer Galvarini, tras ganar Gran Hermano Chile. Sin embargo, Pincoya confesó que no aceptará tal dinero.

“Parte del premio va a ir hacia Pincoya, Jennifer. Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas, nos soltamos en algún momento, pero si se dieron cuenta, en el programa nunca nos dejamos de soltar la manito”, contó Coni tras ganar el reality.

Pincoya no aceptará parte del dinero de Coni

Tras ser consultada en el matinal Contigo en la mañana por si aceptará parte del dinero que prometió Coni, la chilota contestó que “ella en varias oportunidades me decía ‘si llegamos a la final y yo gano el premio, yo lo voy a compartir contigo’ y yo siempre le dije ‘tranquila, que pase lo que tenga que pasar’… y ella sabía que yo lo mismo hacia ella”.

“Ella sabe que para mí lo más importante es su amistad y yo nunca estuve con ella por el hecho de que ella si es que ganaba el premio me iba a dar algo”, insistió Galvarini, quien quedó en tercer lugar.

Acto seguido, le habló directamente a la ganadora de Gran Hermano: “Yo te lo agradezco de todo corazón… este premio te lo dio la gente, te lo mereces tú. Yo siempre te lo he dicho y yo estoy agradecida que siempre pensaste en mí, pero la gente sabe y me conoce, obviamente yo no lo voy a aceptar”.

Por su parte, Coni contestó entre risas que “voy a insistir. Soy una mujer perseverante”.

Síguenos en