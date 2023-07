“Bien buena moza eres”: Pincoya protagonizó particular “contacto espiritual” con Tina Turner en Gran Hermano

Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, protagonizó un divertido momento en el reciente capítulo de Gran Hermano Chile tras tener un “contacto espiritual” con la cantante estadounidense Tina Turner, fallecida en mayo de este año.

Todo partió cuando los jugadores debieron disfrazarse de “ídolos de la música” para la fiesta del pasado viernes. Una instancia que estuvo llena de risas, pero que generó la molestia de Jennifer después que le asignaran el papel de Turner.

“Yo me quiero lucir igual que todas. Todas las veces es la misma hue…”, reclamó la participante en conversación con Constanza y Trinidad. Esta situación la motivó a dirigirse al confesionario para manifestar su molestia a Gran Hermano.

“Siento que no hay igualdad para todos y estoy molesta. Siento que la ropa que me han pasado siempre es la más fea de toda la fiesta, me dejan en un rincón. Y la música que me colocaron: fome, no quise bailarla ni cantarla porque no conocía a la cantante”, afirmó.

En ese sentido, Galvarini dijo sentirse “discriminada” y amenazó con abandonar la competencia. “Elegimos a Tina Turner para ti porque es una de las más grandes de la historia de la música”, le respondió Gran Hermano.

Contacto “espiritual” con Tina Turner

Ante la respuesta de jefe de la casa, la participante reflexionó por unos segundos y se arrepintió de sus dichos contra la intérprete de éxitos como What’s Love Got To Do With It y The Best.

Fue en ese contexto que Jennifer comienza a “conversar” con la fallecida cantante. “Disculpa Tina Turner, si me estás viendo del más allá. Un beso en tu trompa para ti, tú sabes que tengo conexión con los espíritus“, partió diciendo.

“No quise interpretarte porque no te conozco, a mí me gusta la pachanga y tú como artista debes entender que todo el mundo tiene que quedarte. Te pido disculpas si no te interpreté”, agregó.

Posteriormente, se trasladó hasta su habitación y volvió a “contactarse” con la artista. “Pu… sorry, lo siento, pero no sabía quién eras po’. ¿Me puedes mostrar quién eres? Por favor”, señaló.

“Eras de color. Y bien buena moza eres, pero yo no me parezco a ti. Obvio que no”, añadió la jugadora.

