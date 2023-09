Pincoya contó la gran oportunidad que vio en Gran Hermano para sacarse un peso y revelar su verdadero nombre

Mucha emoción y sinceridad vivió este jueves con Jennifer, quien reveló los motivos que la llevaron a postular a Gran Hermano Chile. “Nunca pensé que iba a quedar en el reality. Quería saber cómo era vivir con más gente y me quería portar bien y no pelear con nadie, pero no fue así. Me grabé sola, porque no soy buena para redes sociales, me quedó largo el video y no sabía cómo recortarlo y me costó postular porque se me caía el internet, porque había temporal allá en Chiloé”, relató. La jugadora también dio a conocer que con su ingreso a la casa más famosa del mundo, se pudo sacar una gran mochila que cargaba al crear un personaje debido a los difíciles días que vivía por la pandemia del Covid. “Nunca quise decir cómo me llamaba y dónde trabajaba, la mayoría de la gente pensaba que yo me llamaba María y no Jennifer, quería contar mi verdadero nombre y que tenía un marido y un hijo”, afirmó entre la emoción.