“Ay, Sebastián, cállate”: Pincoya se defendió tras ser catalogada como “la más agresiva” de Gran Hermano

Una nueva dinámica puso en aprietos a los jugadores de Gran Hermano Chile, ya que tal como ha ocurrido en las semanas anteriores, un intenso “cara a cara” con difíciles preguntas desató más polémicas dentro de la casa-estudio.

Si bien los ánimos ya estaban encendidos con las peleas entre Constanza y Trinidad, o la de Jorge con Sebastián, ahora hubo otro encontrón que surgió a raíz de la elección que tuvo Lucas.

La pregunta que le tocó fue la siguiente: Quién es la persona más agresiva de la casa. Y para contestarla, en primer lugar eligió a Seba; pero luego se arrepintió y se decidió por Jennifer.

“Más que agresiva, es lo que hablamos la otra vez, que no te vas con rodeos“, explicó el influencer sobre su determinación en relación a dicha premisa.

“No sé si es agresivo eso, pero es al choque, y yo creo que tú estás orgullosa de eso, es parte de tu personalidad“, agregó.

Pero Pincoya, como era de esperarse, se defendió y aclaró que “en vez de agresiva, creo que soy una persona confrontacional. Si escucho que están hablando mal de mí a mis espaldas, yo voy a entrar y voy a preguntar qué pasa conmigo”.

“Si no los sujetamos, llegan a los golpes”

Es más, acusó que “los más agresivos son los varones… la situación que pasó el domingo se dio a notar que ustedes arreglan sus problemas de otra manera, no como nosotras las chicas que tenemos nuestras diferencias, pero más de un par de palabrazos no llega; pero ustedes, como varones, si no los sujetamos, llegan a los golpes“.

La referencia que hizo para explicar su posición, fue directamente a la pelea entre Seba y Jorge que estuvo a punto de irse a las manos. Por lo mismo, el chico reality se sintió aludido y le preguntó si “¿estás hablando de mi y Jorge? ¿O solo Jorge?”.

“Estoy hablando en general de los varones, ustedes saben qué pasó”, replicó Pincoya. Pero su compañero nuevamente la interrumpió.

“Yo no quise pegar, te estay equivocando. Ayer no me dijiste eso también, mójate el potito ahora que están todos acá“, expuso Seba, llevándose el reproche de sus otros compañeros.

“Sebastián, cállate, la agresividad también va por lo que tú dices”, cerró la chilota.