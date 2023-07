“Al pendejo todas estas veces le lavé su ropa”: Pincoya se desahogó por decisión de Bambino y le dijo “malagradecido”

Tal como ocurrió con los otros eliminados, Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, dejó sus votos de legado para una ex compañera del reality. De esa manera, los dos primeros cayeron sobre Jennifer Galvarini, arriesgando quedar en placa de nominación.

Dentro de los argumentos que entregó, el ahora ex jugador acusó mala convivencia y “porque le faltaba un poco de sensibilidad”, pero aún así se mostró dispuesto a cumplir su promesa de entregarle una camiseta autografiada por futbolistas al hijo de la Pincoya.

El descargo de Pincoya

Jennifer se descargó en una conversación con Constanza, dando a conocer su verdadera molestia detrás de estos votos.

“¿Sabes por qué me votó a mi? No fue por la explicación que él dio. Él votó por mi porque le contaron de que su chica estaba en placa porque yo la voté a ella, y no fue así”, sostuvo la mamá Lulo.

“No me las den por buenas”

Pero fue más allá, ya que también entregó su opinión respecto del resto de la casa, apuntando a “los de la otra pieza”. “Ellas me atacan, me dicen huev… y por qué me tengo que quedar callada. No me las den por buenas. Ellas pueden decir y pueden humillar cuando quieren, porque tienen 25 o 23 años”, dijo.

“Así como ellas son de agresivas… porque demuestran en la cámara una cosa, pero vean cómo son en su diario vivir. Son súper mañosas, dicen tremendas cosas, y por qué me tengo que quedar callada”, continuó mientras hablaba directamente a la cámara.

Aludiendo a la promesa que el propio Bambino reiteró sobre Jennifer, ella aclaró por qué decidió bromear al respecto. “¿Qué quería él? Que le diga ay sí, dijo que me iba a regalar una polera para mi hijo de no sé qué futbolista. Yo por eso no me voy a vender y me da lo mismo“, cerró.

Y su descargo no terminó ahí: Volvió a repasar a Fernando por sus argumentos en la votación y los conflictos que ha protagonizado con otros participantes, específicamente, con Skarleth.

“Ellos no hablan de que yo los cuido, pero les lavo su ropa, al pendejo (Bambino) todas estas veces le lavé su ropa, cuántas veces cuando estuvo enfermo yo lo fui a cuidar… Son unos malagradecidos“, acusó.

“Te discriminan por la edad, porque vienes de otro lugar, porque ellos se creen superior. Pero independiente de eso, gente, yo estoy acá por ustedes. Si ustedes quieren que yo me quede, apóyenme y voten a los demás”, reflexionó la Pincoya, lanzando un último misil: “Ellos son muy mala clase”.