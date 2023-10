Pincoya desconfía de la versión de Coni sobre bullado altercado en la fiesta: “Algún día sabré la verdad”

Pincoya sustuvo una honesta conversación con Francisco Arenas, donde aprovechó de sincerar sus sentimientos respecto a Constanza Capelli y, además, dio el portazo definitivo a una eventual reconciliación.

“Con ella no voy a conversar porque conversé todo lo que tenía que conversar“, comenzó diciendo la chilota. “Y la última vez que conversé con ella me dio a entender que no fue a decir nada allá (al SUM, en relación a la acusación de la agresión)”.

Pincoya desconfía de Constanza

En vista de lo anterior, Jennifer confesó que desconfía de las palabras de la bailarina, pues no da crédito a que ella no haya dicho en el confesionario que, supuestamente, la agredió en una de las fiestas.

“Ella me fue a acusar aunque diga que no. El hecho de decir que le pegué cuando no es verdad… yo me fui a autodenunciar. Es grave, porque es la expulsión“, reflexionó Galvarini.

Pincoya en Gran Hermano: “Algún día sabré la verdad”

A lo anterior y, ante la incredulidad de Arenas, la jugadora agregó: “Por algo llegamos a la pantalla, allá al SUM. Yo estaba en vivo. No sabes la vergüenza que pasé. Algún día sabré la verdad, pero por mientras me voy a callar”.

Finalmente, la TENS cerró su intervención y aseguró que no volvería a referirse al tema. “¿Sabes cómo se muestra cuando tú quieres a alguien? No hablar más de esa persona. No cagarla más. Si esa persona quiere hablar mierda que lo haga, yo no lo voy a hacer“, concluyó.

