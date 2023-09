Pincoya sentenció su desconfianza con Fede tras regreso de Fran: “No me vengan a vender cuentos”

El repechaje ya está completo y los jugadores de Gran Hermano Chile bien lo saben: Francisca Maira, Estefanía Galeota, Alessia Traverso, Skarleth Labra y Sebastián Ramírez regresaron a la casa durante la noche del miércoles.

Todos, exceptuando a Skar, fueron elegidos por sus propios compañeros. Una situación que no cayó nada bien en el Team Lulo, considerando que varios de los que volvieron protagonizaron duras peleas con Coni y Jennifer.

Ante esta situación, Pincoya no demoró en leer el juego y advertir su desconfianza hacia uno de sus compañeros. Si bien en un principio se creía que se estaba refiriendo a Raimundo, luego todo pareció indicar que en realidad se trataba de Fede Farrell.

¿Qué dijo Pincoya de Fede tras reingresos?

Conversando en su pieza junto a Estefi, iCata, Eskarcita, Papá Lulo y Nacha Michelson, la oriunda de Chiloé recordó la violenta discusión que tuvo con Maira, asegurando que en ese momento “el loco (Fede) estaba al lado y no hicieron nada, pero es porque estaban esperando eso“.

“No se me van a ir los chanchos pa’l monte… sí, se me van a ir, pero no al nivel como la otra vez, porque primero voy a priorizar que yo necesito estar acá por mi hijo“, señaló la jugadora.

“Pero si yo tuviera que elegir… listo, corta, porque él igual me esta haciendo al bicicleta por detrás“, continuó, refiriéndose entonces al argentino. Aunque esta misma frase, recordemos, también podría aplicar para Rai.

Y es que Pincoya dejó el escenario abierto, ya que ambos compañeros votaron para el regreso de Francisca.

“Haberme traído a la tipa para acá… está generando mala onda, a mí no me vengan a vender cuentos“, cerró.

Síguenos en