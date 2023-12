Pincoya no descarta abrir un OnlyFans: “Todos los cuerpos son hermosos”

Jennifer Galvarini terminó tercera en Gran Hermano Chile, la popular Pincoya fue una de las tres finalistas junto a Constanza Capelli y Scarlette Gálvez de la primera versión chilena del reality.

Por la noche de este lunes, la oriunda de Chiloé participó del react de Gran Hermano conducido por Claudio Michaux y entre muchas risas y humoradas abordó varios temas.

Pincoya habló de sus desnudos y de un posible OnlyFans

Durante el episodio, que está disponible en YouTube de Gran Hermano Chile, Michaux le contó que un día ella estaba en la piscina nadando desnuda y tras mostrar eso en el react les bajaron el canal.

“Para que muestran (risas), ahí yo con todas las presas al aire. Me voy hacer una de estas cosas, un OnlyFans. Si ya me vieron, me da igual que me vean una te…, pero que me paguen”, afirmó entre risas.

Por último agregó: “Sí tengo un seguidor, me doy por pagada. Todos los cuerpos son hermosos. ¿Hay algún carnicero que quiera experimentar conmigo y sacar un poco de huachalomo?”, preguntó fiel a su estilo la chilota.

Capítulo completo de Pincoya con Claudio Michaux

