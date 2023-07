“Pocas veces he llorado…”: El sensible mensaje de Pincoya a Francisco y que le sacó lágrimas tras eliminación

Este domingo se vivió un capítulo lleno de emociones en Gran Hermano Chile, que terminó con la eliminación de Francisco Arenas. El jugador debió enfrentar la instancia con sus compañeras más cercanas de la casa: Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, con quienes formó un estrecho vínculo conocido en redes sociales como la “Familia Lulo”. Luego de conocer el veredicto del público, “Pincoya” se quebró al despedir a Francisco con unas sentidas palabras: “Ustedes saben que yo pocas veces he llorado. Lamento que te vayas, a las 3 de la mañana cuando me levanto a contar mis historias, él siempre me acompaña… Ahora las contaré sola. Voy a extrañar tu compañía, te quiero mucho“.