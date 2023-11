Pincoya acusó “diferencias” de trato en Gran Hermano: “Todas los premios, comidas y cenas para ellas”

Si bien en el video pareciera que estuviera de noche, la gran mayoría de los jugadores de Gran Hermano despertó pasadas las 13:00 horas de este miércoles. Así, mientras Constanza Capelli se alistaba frente al espejo, la cámara cambió de locación y fue hasta una de las habitaciones para enfocar a Pincoya, quien estaba levantándose de su cama. En ese momento, aunque no enfocaron con quién, estaba conversando y acusando diferencias de trato al interior de la casa. “Todas las h… para ellas. Comidas, cenas, regalos… no me gusta“, denunció. ¿Será que se refería a Constanza, Viviana y Eskarcita?