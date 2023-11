“No vamos a pelear”: Pincoya pidió disculpas a Diana en su celebrado ingreso a Gran Hermano

Luego de anunciarlo en la última emisión del programa, Diana Bolocco cumplió su promesa e ingresó este jueves 9 de noviembre a la casa de Gran Hermano. Los primeros en recibirla fueron Hans y Francisco, quienes no podían creer que estaban presencialmente frente a la animadora. Instantes después llegó Pincoya, quien corrió a toda velocidad para saludarla. “¡Chica, qué linda! Eres muy flaquita. Y yo peleándote, discúlpame“, expresó la chilota. En respuesta, Bolocco dijo entre risas: “De que has peleado, has peleado”. Además, lanzó una cómica petición: “Dime altiro, no me vas a retar hoy, ¿cierto?“.