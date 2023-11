Pincoya sigue acongojada por eliminación de Hans en GH: “Siempre pensé que iba a ganar”

La jugadora de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, sigue llena de preguntas tras la reciente eliminación de Hans Valdés del reality show. “Siempre pensé que este reality lo iba a ganar él, que iba a ser uno de los finalistas. Todavía no lo puedo creer“, confesó Pincoya, quien además reconoció que “me llamó la atención que no hubiese sido el primer salvado porque siempre lo salvaban primero, pocas veces cayó en placa y siempre sentí que él tenía mucho apoyo afuera”.