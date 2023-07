“Para no herir tus sentimientos…”: Pincoya encaró a Rubén y lo descolocó al mencionar un particular defecto

Las y los jugadores de Gran Hermano Chile vivieron una jornada inolvidable al interior de la casa-estudio, ya que por primera vez debieron enfrentar un desafío que no involucró capacidades físicas, sino que solamente verbales.

Para ser más concretos, uno a uno debieron hacer un cara a cara, enumerando las virtudes y defectos que han podido identificar en estas semanas de encierro.

La dinámica fue así: Cada participante que era mencionado por Gran Hermano, tenía que pasar al medio del salón y sentarse en una especie de trono. Luego, los compañeros que eran nombrados tenían que acercarse y decir una virtud y un defecto correspondiente.

Bajo ese contexto, Jennifer Galvarini y Rubén Gutiérrez protagonizaron un tenso momento que descolocó a los presentes.

Sin pelos en la lengua, Pincoya enfrentó al ex carabinero asegurando que ya habían podido conversar en la mañana sobre algunas diferencias, y en vista de eso, “no tengo ninguna virtud” que destacar.

“Pero, a ver… uno puede inventar igual. Te encuentro muy simpático“, agregó.

Sobre el defecto, continuó, mencionó que “para no herir los sentimientos, encuentro que quieres cometerte a todas las chicas, menos a mi“.

Luego fue el turno de Rubén, quien tuvo derecho a réplica por estas palabras.

“Yo pienso, y como te lo dije en la mañana cuando hablamos, creo que no fue el mejor horario para poder conversar esa situación (…) Hay momentos y momentos para hablar, y creo que todos tienen sus horarios de respeto. No tengo nada contra ti. Sí de primera me costó confiar en ti“, dijo el jugador.

Más allá de las palabras, se puede deducir que las miradas entre ambos dijeron otra cosa.

