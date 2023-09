Pincoya se ofuscó con la voz de Gran Hermano tras prueba: “Yo no tengo paciencia”

Hoy los participantes de Gran Hermano tuvieron que enfrentarse a una nueva prueba, donde se requería una gran precisión y motricidad fina. Este nuevo desafío hizo que Pincoya perdiera la paciencia, ya que mientras la oriunda de Chiloé estaba concentrada en que no se le cayeran los objetos, la voz de Gran Hermano hizo un llamado de atención a Coni, quien también se encontraba compitiendo. Esta situación desconcentró a Jennifer a tal punto que terminó muy ofuscada con Gran Hermano: “Yo no lo voy a hacer más porque el hombre habla, me pone nerviosa, no tiene que hablar”, expresó. La situación desató las risas de sus compañeros: “Ah si yo voy a estar media hora como las lesas acá, no no si a mi me entra la rabia altiro, yo no tengo paciencia”, finalizó.