¿Ya no confía en Fede? Pincoya se aburrió y lanzó sus descargos a Gran Hermano

La casa de Gran Hermano amaneció polémica, sobre todo luego de que Jennifer Galvarini fuera a hacer sus descargos con el dueño de casa, justamente a la cámara que está sobre la trotadora: “Yo no confío en nadie“, fue lo que le dijo, sin tapujos.

Es que al parecer se le acabaron los amigos a Pincoya, ¿o se trata sólo de una desconfianza injustificada? Hasta el momento, lo cierto es que ella prefiere ser precavida: “Y el otro de allá me está mirando, F me observa“, señaló refiriéndose a Federico Farrell.

Parece que sus dotes místicos le indican que el argentino no sería de confiar: “Y si el hueón me está mirando de allá, ¿cómo chucha no cachó que estaba el nene rompiendo…?“, le contó a Gran Hermano sobre una situación puntual que le generó desconfianza.

El descargo de Pincoya

“Es que él es actor, entonces uno no sabe en qué pará’ está, si te está mintiendo, si es real o qué mierda es“, indicó la chilota, revelando que al parecer existen situaciones “maqueteadas” por parte del chico reality.

Aunque, de ser así realmente, esto no estaría funcionando del todo. Y es que Pincoya es una persona bastante estratégica en este sentido: “Yo ya lo caché ya… ¡Cierto!“, exclamó.

Y aunque sabe que tiene de su lado el cariño del público, de todas maneras solicitó su apoyo ante una inminente nominación: “Bueno, la otra semana me voy a ir a placa, chico, así que ahí necesito de su apoyo“, cerró la chilota.

Revisa el momento a continuación:

