“No voy a salir lulu”: Pincoya habló con Fede sobre hacer ejercicio en Gran Hermano

“Obviamente acá hago gimnasio, pero no voy a decir que voy a salir lulu… No po, obvio, es mi realidad. No me llenen la cabeza de hueás, pajaritos… porque no es así”, fue como Jennifer Galvarini partió diciéndole a Federico Farrell lo que pensaba sobre su rutina de ejercicios en la casa de Gran Hermano.

Y es que ella piensa que no puede tener una transformación como otros jugadores le prometen, según lo que ella cuenta: “Yo tengo claro, voy a hacer gimnasia, sí. Bajaré a lo mejor un kilo, si es que dos… Voy a salir un poco más delgada, me sirve para oxigenar el cerebro, para esas cosas. Pero yo hueona no soy“.

Ante esto, Fede quedó con la duda: “¿Por qué, te dicen eso?”, refiriéndose a que los demás jugadores le indican que con el ejercicio podría salir con un cambio radical del cuerpo.

La respuesta de Pincoya sobre su cuerpo

Cabe destacar que en la casa-estudio se frecuenta mucho la zona dedicada para hacer ejercicios, sobre todo por algunos personajes que ya tenían el hábito más creado antes del encierro.

Sin embargo, este no era el caso de Pincoya, aunque admite que ha hecho un esfuerzo para ponerse al corriente. Pero fue muy enfática en que no cree en todo lo que le dicen los demás jugadores.

“Todos dicen las mismas hueás. No, es que… ¡Sale! Si está bien que yo sea ignorante y me vean como menos… Pero, hueona no soy tampoco. ¡Cierto! Que tenga mi cara de lesa”, dijo justo antes de entrar a la casa, concluyendo la conversación con Fede.

Revisa el momento a continuación:

