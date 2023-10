Pincoya se desahogó con Gran Hermano tras gritos fuera de la casa: “Yo sé que no soy fome”

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, se desahogó en El Confesionario después que Gran Hermano le llamara la atención por susurrar con Francisco Arenas. “¿Quiéres saber lo que le dije a Pancho?”, partió preguntando la jugadora, a lo que agregó “no todo lo que gritan afuera es verdad”. Luego, argumentó que “no porque me griten ‘Pincoya fome’… Yo sé que no soy fome y si lo soy, no es mi problema. O si gritan «Pincoya a la final», bacán, muchas veces he dicho gracias”. La participante también fue consultada sobre su estado de ánimo en los últimos días y el distanciamiento con Constanza Capelli.