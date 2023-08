Los grandes conflictos que ha protagonizado Jennifer en Gran Hermano Chile

Desde que se abrieron las puertas de la casa de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini destacó entre el resto de los jugadores por su personalidad extrovertida, lúdica y rápidamente por los constantes conflictos que ha protagonizado.

Eso le ha valido que sus compañeros incitan en describirla como un personaje polémico, ella ha dejado muy en claro que su personalidad y carácter están lejos de ser polémicos, pues ella se considera una persona confrontacional.

Y por lo mismo, la Pincoya sin glamour, como es conocida en redes sociales, ha sido una de las jugadoras que más problemas ha tenido dentro del encierro más famoso del mundo, donde semana a semana ha enfrentado problemas y acaloradas discusiones con otros competidores, lo que incluso le han valido tener a gran parte de la casa en su contra.

Los grandes conflictos de Jennifer en Gran Hermano Chile

Tenso cruce con Skarleth por Pailita

Uno de los primeros conflictos que Jennifer tuvo en la casa de Gran Hermano Chile fue con Skarleth. Aunque en un inicio las dos eran cercanas, la relación se quebró luego de que la chilota sacó a relucir la relación de la joven con Pailita.

Todo comenzó cuando la jugadora hizo un llamado al público del reconocido artista urbano para que la apoyen, desatando una feroz pelea con la magallánica que se extendió por varias semanas.

“A mi no me gusta el loco y si yo puedo pedirle a su comunidad que no voten por mi, alguien se lo iba a decir igual. ¿Ella está por quién acá? Está por el loco y qué tanto”, relató Galvarini sobre su conflicto con Skarleth.

La cocina la enfrentó con Rubén

La semana pasada Jennifer sacó chispas con un enfrentamiento con Rubén por culpa de la cocina, luego de que el jugador se negara a ceder el espacio a su compañera, aludiendo a que tenía que “avisar con anticipación”.

Esa explicación desató el enojo de la mujer, quien no dudó en enfrentar al ex carabinero por su actitud: “La casa no es tuya así que para tu hueá. Eso nomás faltaba, que te tengan que pedir permiso, si la hueá no es tuya. Voy a cocinar igual”.

La comida la enfrentó con toda la casa

Otro problema que Pincoya tuvo en Gran Hermano Chile por culpa de la comida fue cuando se negó a cocinar para el resto de la casa luego de abandonar una actividad por la prueba de grupo. En esa oportunidad, ya arrastraba un enojo con la mayoría de sus compañeros tras ser nominada nuevamente a la placa de eliminación, a pesar de su buen comportamiento.

Por lo mismo, no perdió la oportunidad para descargarse con los demás. “¿Así como se portan conmigo les voy a cocinar? Chicas, ni cagan… Si me quieren votar, vótenme con ganas, yo no les voy a cocinar, si no soy su nana”, expresó en contra de la casa.

Repasó a Trinidad

Luego de varios días arrastrando tensión, Pincoya y Trinidad tuvieron un último encuentro en la cena de los nominados. Ahí Jennifer aprovechó para decirle a la auxiliar de vuelo todo lo que pensaba sobre ella, desatando una nueva pelea. “Encuentro que eres una persona muy falsa y muy mentirosa. Dices una cosa y haces otra y de verdad me gustaría que te vayas”, señaló.

Lucas no aguantó más

El más reciente enfrentamiento de Jennifer fue con Lucas, quien durante la última gala de eliminación pidió la palabra para reclamar en vivo contra su compañera y tildarla de “guarén”. Eso desató una gresca de proporciones dentro de la casa de Gran Hermano Chile, pues la oriunda de Chiloé no se quedó callada ante el ataque.

“Te dolió lo que te dije: que te quieren comer a la mina, ya que tú ni para eso tienes pantalones. Quedaste como hue… frente a todo Chile. Te haces el pelotudo”, reclamó aludiendo a una previa discusión.

Ahora, veremos cómo estos últimos conflictos influyen en la convivencia al interior de la casa-estudio, así también en las votaciones venideras para la placa de eliminación, en la que Pincoya se ha convertido en una habitual pero fuerte jugadora.

