Pincoya e Ignacia Michelson celebraron nuevo ambiente en la cocina de Gran Hermano: “El hombre no me dejaba”

La tarde de este miércoles, Pincoya e Ignacia Michelson celebraron el nuevo ambiente que se generó en la cocina luego que Rubén Gutiérrez fuera apartado definitivamente de la casa más famosa del mundo.

La conversación ocurrió mientras todos los jugadores, salvo Rai y Jorge, se encontraban almorzando en la mesa. En ese momento, la DJ hizo una pregunta que dio paso a una revelación de la oriunda de Chiloé.

“¿Cuántos días llevaban comiendo arroz?”, consultó inocentemente Michelson, a lo que Jennifer contestó con toda honestidad asegurando que “casi 3 meses“.

En eso, todos sus compañeros aplaudieron su talento culinario y manifestaron lo rico que que estaba el plato que preparó junto con Fede. “¿Por qué tú no te hacías cargo desde antes de la cocina?”, preguntó nuevamente Nacha.

“Porque el hombre no me dejaba”, replicó sin titubear. “Había problemas, porque si hay alguien que no quiere que tú hagas, entonces no puedes hacer más. Uno de repente de tantas mochas dentro de la casa…”, soltó frente a la mesa.

Para concluir el tema, la modelo celebró nuevamente la mano de Pincoya y aseguró que “ellos preferían comer arroz todos los dias”. “Entonces están pendejos, la verdad que sí”, cerró.

