“La flojera pa’ grande, pasan todos piola”: La Pincoya se desahogó por problemas de convivencia en Gran Hermano

Un deshinibido y honesto desahogo fue el que tuvo esta mañana Jennifer Galvarini, también conocida como La Pincoya, tras una serie de problemas de convivencia al interior de Gran Hermano Chile.

La oriunda de Chiloé se encontraba en su habitación junto con Constanza, Trinidad y Francisco cuando comenzaron a hablar en torno a la limpieza y la higiene de la casa-estudio, lo cual dio paso a las duras palabras de Galvarini.

“La flojera pa’ grande acá, es un cargo. Acá pasan todos piola y amanecen gritando. Pero si yo amaneciera gritando, tú amanecieras gritando… Y si tú les dices algo…”, expresó durante la cconversación.

Si bien no dijeron nombres, la autodenominada “familia lulo” hablaba sobre Francisca, Maite, Skarleth, Viviana y Estefanía. Y aunque esta última abandonó el reality, al final comenzaron a especular sobre su escogido para entregar sus votos de legado.

“Son niños de 15 años”, respondió Francisco a La Pincoya, a lo cual se sumó Constanza al agregar que “parece un jardín (infantil) esta h…”. Sin embargo, las palabras de Jennifer no quedaron allí y continuó hablando sobre sus compañeras.

“La otra mujer tiene 77 años, no es por desmerecer ni nada, porque la mujer lo puede hacer… Yo sé que los que estamos acá todos venimos a h… y a hacer h…, pero h…, pégate el gomazo, levántate, la mujer (está) limpiando la mierda de los demás, ahí es pasar a la flojera. Las otras durmiendo y la mujer limpiando la mierda“, sentenció.

“A mí me carga ese tipo de h…. Entonces si yo digo algo es pa’ pelear, porque voy a dejar dicho un montón de h…, me voy a tener que mandar a cambiar. Pero las voy a dejar dicho cuando me vaya. Bien puteadas. Y después voy a mandar mi voto a cagar“, concluyó.

