Pincoya sacó carcajadas al revelar a quiénes de Gran Hermano le gustaría tener como nueros: “Lindo pero habla…”

Jennifer Galvarini protagonizó esta tarde una divertida conversación con algunos jugadores de Gran Hermano pues, entre otras cosas, reveló cuál de sus compañeros le gustaría como nuero y nuera.

Mientras estaba en una de las habitaciones, Pincoya comenzó a hablar con Alessia, Fran, Rubén y Jorge sobre algunos de los concursantes eliminados, cuando le lanzaron una pregunta: “¿A quién no le presentarías a una hija tuya?”.

Pincoya dedicó palabras a Lucas

Tras pensar por unos segundos, la oriunda de Chiloé respondió que a Lucas. “Es una persona que habla poco, a mí me gustan más como era Fernando. Lo que no me gustaba de él era su flojera de mierda que tenía. Eso nunca me gustó de él y él lo sabía”, expresó.

“Pero hablábamos, me gustaba su risa, encontraba que tenía linda dentadura. Me gustaba la personalidad de él“, continuó diciendo sobre Altamirano, al mismo tiempo que le preguntaron sobre el jugador que sí le gustaría que su hija conociera.

¿A quién tendría de nuero Pincoya?

“A Bambino”, respondió, sin dudarlo. “Lo encuentro lindo a este chiquito pero no habla una mierda, es como nanai pero no habla nada”, añadió también sobre Hans.

“Tú no -dijo a Jorge- porque te encuentro muy frío. Te encuentro muy guapo pero como para una prima mía“. “Y de los ojos más lindos, Lucas”, sentenció la jugadora.

Pincoya no querría de nuera a Trinidad

Finalmente, en el caso de las mujeres, Galvarini soltó el nombre de Skarleth, asegurando que le gustan “las minas medias arrechas, seguras y avasalladoras“. “Lo hábil y lo rápida que era para hacer cosas la Skarleth. La encontraba muy cooperadora. La observaba a ella”, declaró.

En la otra vereda y, frente a la pregunta de “a quién no tendrías de nuera bajo ninguna circunstancia“, Pincoya contestó que a Trinidad. “Me daría desconfianza. De repente no sabría si es verdadera o no, porque primero me ganaría el corazón y después me va a traicionar“, concluyó.

