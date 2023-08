"No quiero que...": Pincoya explicó por qué se negó a mostrar video de su hijo frente a sus compañeros en GH

Jennifer Galvarini ganó un preciado premio este jueves después de cumplir con un peculiar desafío impuesto por Gran Hermano. Además de dinero, cigarros y un asado, la jugadora pudo ver un tierno video grabado por sus seres queridos de Chiloé.

Si bien aparecieron varios familiares, el momento de mayor emoción llegó cuando vio a su esposo y a su hijo, quienes dedicaron sentidas palabras a su madre, quien estaba visiblemente conmovida por la escena.

“Porque si no me tienen cariño…”

Sin embargo, una situación que llamó la atención en redes sociales fue que Pincoya solicitó a Julio César y a Diana no mostrar el registro frente a la casa, situación en la que ahondó luego de observar el registro.

“Quise venir a solas acá porque yo sé que dentro de la casa no quiero que conozcan a mi hijo. Porque si no me tienen cariño, yo lo que más protejo es a mi hijo“, comenzó argumentando, acompañada en todo momento por Constanza Capelli.

Pincoya: “Lo cuido y lo protejo”

“Nunca lo he mostrado por las redes sociales. Yo lo cuido, de repente, de la gente que está en mi alrededor. No la gente que está afuera. Es gente que está en mi alrededor, que desea que me vaya. No quiero que deseen cosas negativas a él“, expresó también.

Finalmente, Pincoya agradeció a Coni, a quien tildó como la única persona de su confianza al interior de la casa. “Por eso lo cuido y lo protejo, y prefiero que lo haya visto con Coni, que es mi contención en esta casa y (además) compartirlo con ustedes, la gente que está afuera“.

Agradeció el cariño del público

“La gente que está afuera hace que esté acá, hace que me llene de alegría todos los domingos que me salvan. Y por eso no lo quise compartir con ellos. Creo que no se merecen compartir algo tan preciado que yo tengo, que es mi hijo”, sentenció Jennifer.

