Pincoya expuso que Jorge le debe premio “pactado” en Gran Hermano: “No me ha llegado nada”

Pincoya respondió a los recientes dichos de su ex compañero de Gran Hermano Chile, Jorge Aldoney, quien aseguró que su amistad con la chilota se quebró completamente.

Recordemos que, en entrevista con Revista Sarah, el modelo afirmó que “la Pincoya es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja“.

“Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo”, agregó.

¿Qué respondió Pincoya?

“Él puede decir y hacer lo que quiera. Si yo le caigo bien o mal, no puedo hacer nada. A mí no me cae mal”, respondió Jennifer Galvarini en entrevista con el medio La Exclusiva al ser consultada sobre las declaraciones de Aldoney.

En ese sentido, sostuvo que “siempre tuve una deferencia (con Jorge) cuando pasábamos necesidades como hambre o cosas así, yo siempre le guardaba y nunca fui mala onda con ellos. Independiente que peleaba con ellos, siempre me preocupaba ‘oye, ¿quieren comer algo?'”.

“Entonces, igual es mala onda que después salgan hablando tantas cosas negativas, independiente de que uno tenga su genio y todo, yo nunca me porté mal con ellos”, expresó.

Pincoya acusó a Jorge de deberle premio pactado

Asimismo, Galvarini reveló una supuesta deuda de Jorge tras haber pactado un premio ganado al interior del reality show.

“Hubo varios premios que se hicieron pacto y no llegaron a acuerdo. Así como dicen que él habla mal de mí, yo nunca me he referido a ninguno de mis compañeros y no lo voy a hacer tampoco, no estoy en esa parada”, señaló.

En esa misma línea, apuntó “Jorge en vez de hablar esas cosas, debería quedarse callado porque tampoco yo he salido a hablar de él. Sí, hubo unos premios que quedamos de acuerdo y a mí no me ha llegado nada”.

La chilota también marcó una diferencia respecto al gesto que tuvo Constanza Capelli, quien luego de ganar Gran Hermano Chile ofreció repartir su premio con Jennifer.

“A la Conycita no se lo acepté porque fue un premio que ella se ganó, que se lo dio el público. Pero se lo agradezco porque cumplió con su palabra, si no se lo acepté es otra cosa. Lo otro es diferente porque es un premio pactado, ese premio me lo gané“, añadió.

