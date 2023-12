“Estoy muy contenta”: Pincoya confirmó que contrató a manager y se trata de reconocida productora periodística

Jennifer Galvarini reveló que actualmente cuenta con una manager y se trataría de una reconocida ex panelista de SQP.

La información fue detallada por Pincoya durante el live del programa “Que te lo digo”, donde Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Rojas le preguntaron a la oriunda de Chiloé sobre quién lleva el manejo de su carrera que hoy apunta televisión.

Ante la interrogante, la oriunda de Chiloé en una primera instancia se negó a revelar la identidad de su representante, contestando: “Obvio tengo una manager, no voy a dar nombres (..) tengo una manager mujer, una hembra “.

Posteriormente, comenzó a dar más pistas sobre la misteriosa mujer que le lleva los negocios, describiéndola como alguien “Muy inteligente, muy profesional, sabe mucho”.

Finalmente Jennifer, confesó de que se trataría de la periodista Carolina Eltit, quien se ha desarrollado como productora periodística SQP, Primer Plano, ex Panelista SQP y ex Productora de La Divina Comida.

“Tengo a una persona que me está asesorando, es una dama, la Carola, me llevo muy bien con ella, estoy muy contenta con ella”, reveló Pincoya.

