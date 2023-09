“Me mintió, me da rabia”: Pincoya se quebró y confesó su frustración con Rai tras duro fin de semana en Gran Hermano

Luego de los distintos altercados que marcaron uno de los fines de semana más intensos en la historia de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini se dirigió a Federico Ferrall para lamentar que la haya conocido en esas circunstancias.

Fue en la cocina mientras estaba junto a Constanza Capelli cuando la oriunda de Chiloé comenzó a hablar en torno a las peleas, asegurando que fue un traspié y que esa no fue la Pincoya que todos conocen.

Pincoya se refirió a la salida de Fran

“Este fin de semana que tú recién llegaste fue un mal comienzo“, comenzó diciendo. “Yo no soy penca, tengo muchas historias lindas para contar, aprendanme a conocer por último, 2 días para que te cuente alguna maravilla de donde yo soy“, dijo al argentino.

Además, se refirió a la partida de Fran, asegurando que espera encontrarla en algún momento fuera del encierro. “Igual viví 24/7 con ella acá. No vamos a ser las grandes amigas, va a haber por último un trato cordial. Nosotros pasamos hueas muy bacánes y ella lo sabe“, reflexionó.

Pincoya y su frustración con Raimundo

Luego, llegó el turno de Raimundo, momento en el que la jugadora rompió en llanto. “Yo a este cabro cu… le tengo cariño, pero tengo pena. Porque siento que me mintió. Yo no lloro nunca, pero me da rabia. Quería sacarle la mierda, estaba emputecida porque a uno le ven la cara de hueona“, soltó frente a sus compañeros.

En esa línea, compartió una cruda y honesta reflexión en torno a su participación en el reality: “Yo no vine a ganar esta huea, voy a ser muy sincera, a mí no me interesan mis lucas. Yo quería sentarme con una hueona más linda, modelo y tomarme una foto”.

Pincoya: “No soy mal intencionada”

Pincoya continuó e hizo mención a Chiloé, argumentando que las relaciones por esas latitudes son distintas. “Vengo de una isla, soy más pobre, yo soy así porque en la isla compartimos todas las hueas“, dijo, antes de soltar una última reflexión.

“Porque yo me puedo pelear hoy contigo, pero si te caes, voy a ser la primera en darte la mano. Cometo errores como cualquiera, pero no soy una hueona mal intencionada“, concluyó la jugadora.

Síguenos en