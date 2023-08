Pincoya y su misterioso mensaje durante salida de Lucas: Miró todo por la ventana

Lucas Crespo se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano Chile con el 88% de los votos y, como ya es de costumbre, sus compañeros decidieron despedirlo realizando un “túnel” en la pasarela de salida. Abrazando a uno por uno, el ex jugador dijo adiós al reality. Sin embargo, mientras esto ocurría, Jennifer protagonizó un particular momento que fue captado por las cámaras: Fue la única que ingresó a la casa antes de que el tiktoker saliera por las puertas del recinto. En ese instante, y mirando fijo hacia lo que ocurría afuera, Pincoya tomó su micrófono y lanzó un extenso mensaje que no pudo ser escuchado. ¿Qué habrá dicho?