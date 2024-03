Pincoya respondió con todo a rumores de quiebre amoroso: “Nadie debería meterse”

Pincoya llamó la atención tras la directa respuesta que tuvo ante la serie de especulaciones acerca de una supuesta ruptura amorosa con su esposo, Rodrigo González.

Todo esto surgió a raíz de las actividades a las que ha ido asistiendo la ex Gran Hermano, además de algunas situaciones que se han malinterpretado en ciertos momento, como el beso que protagonizó junto a Naya Fácil y otra mujer.

Sin embargo, ante esto Jennifer Galvarini tuvo una respuesta tajante: “Se especula harto, que yo salgo y no voy a mi casa. Yo estoy con todo -no sé si permiso- pero con el consentimiento de mi marido, que disfrute la oportunidad que tengo”.

La respuesta de Pincoya

La chilota habló sobre la postura de su esposo Rodrigo: “No se enoja de que yo salga o que me de un beso con alguien. La gente de repente piensa que por el hecho de ser mamá, no puedo salir a darme una vuelta, a disfrutar con amigos, no puedo salir a bailar. Eso no tiene nada que ver”, fue lo que dijo en Que te lo digo.

Por otro lado, indicó que su familia no se ve perjudicada con su nueva dinámica de vida: “Mi hijo está muy bien cuidado porque mi esposo, aparte de ser un excelente marido, es un excelente padre“, reveló.

Pincoya se molestó por las críticas

“De repente uno escucha que comentan cosas, obvio que extraño a mi familia, viajo todos los fines de semana, y cuando no, es porque tengo que trabajar. Tienen que dejar de ser machistas, de que el hombre puede salir y la mujer no“, criticó.

“Si salgo o no salgo, tengo el consentimiento de mi esposo, de mi hijo y de mi familia. Nos reímos todos. Yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, independiente de que esté casada“, sumó.

“¿Qué tiene de malo que mamás trabajen y salgan?… Nadie debería meterse“, cerró.

