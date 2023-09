Pincoya se cansó y lanzó “rosario” por molestia con jugador de Gran Hermano

Fue durante la tarde de este viernes que Jennifer Galvarini perdió toda la paciencia y se descargó con Francisco Arenas por la gran molestia que tiene; aunque no con él, sino que con Sebastián Ramírez.

Y esto se pudo ver en un llamativo momento en la casa de Gran Hermano, donde lanzó varios improperios hacia el chico reality, aparentemente por un reclamo que él le habría hecho sobre un momento puntual en la casa-estudio.

Sin embargo, este no habría sido el único encontrón de ambos, ya que tras su vuelta por el repechaje, Ramírez terminó de perder la aprobación y cariño de la chilota. Y como era de esperar, pronto perdió la paciencia.

¿Qué dijo Pincoya?

“He hecho cosas, no ando na’ huev…” le dijo a Papá Lulo, a lo que él también respondió con un comentario en que insinuó que ellos no han estado perdiendo el tiempo en la casa.

“Atendí a las dos cabras que estaban enfermas po’… si hacer medicamentos igual te lleva un tiempo”, indicó Pincoya, mencionando los momentos en que dedicó tiempo también a otros jugadores.

“Les hago arroz, les hago jugo, les hago de todo a los hue…“, fue lo que mencionó justo antes de entrar en el momento más acalorado de su enojo, donde lanzó varias palabras que, probablemente, no sean de todo el gusto de Gran Hermano.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en