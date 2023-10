Pincoya manifestó su enojo por pijamada de Coni, Vivi y Eskarcita: “Esperaba que me hubieran invitado”

Jennifer Galvarini (Pincoya) manifestó su molestia en Gran Hermano Chile tras la organización de pijamada entre Viviana Acevedo, Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, quienes debieron ponerse al servicio de Seba Ramírez durante 24 horas para ganar este “premio”.

La jugadora oriunda de Chiloé se sintió excluida de la actividad y así lo expresó en el programa en vivo de este lunes.

“Esperaba que me hubieran invitado a mí con Skarleth (Labra), pero (Constanza) me explicó que habían pedido hace dos semanas atrás cuando estaba pasando un problema puntual”, dijo.

Asimismo, contó que rechazó un alfajor que le trajo Constanza y Viviana tras la prueba del supermercado.

“Lo que me dijo Viviana es que ‘me daban eso porque no iba a participar en la pijamada’. Yo no se lo recibí, porque encuentro que no me pareció y se lo di a la Skarleth“, explicó.

“Ya lo conversé con Constanza, hablamos el punto de vista y me explicó por qué fue. Pero si yo hubiese estado en ese lado, de pedir algo hace dos semanas y me dan ahora la oportunidad, yo sí la hubiese incluido“, agregó.

Revisa el momento acá:

