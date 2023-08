El gran dolor familiar de Pincoya que la hizo llorar e impactó a sus fans: “Mi primer hijo falleció”

Jennifer Galvarini recibió un impulso de amor y fuerza tras ganar un desafío que le planteó Gran Hermano, consiguiendo llevarse diversos premios, entre ellos, un video de su familia. Al enterarse que completó la prueba, la jugadora se emocionó y decidió nuevamente hablarle a las cámaras para revelar un gran dolor. “Yo sé que tenía que dejar cosas, dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo“, comenzó diciendo. “Ustedes dirán ‘entonces porque esta acá’, porque le quiero comprar un regalo”, continuó. “Mi hijo es paciente renal y mi primer hijo falleció. Lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, trato de no pensar para no quebrarme, pero es para que él no me vea llorar y me vea contenta”, cerró en este especial mensaje que sin duda sorprendió a sus seguidores.