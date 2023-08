¿Quiere ver el mundo arder? Pincoya abandonó a sus compañeros y se bajó de importante prueba en la cama

Pincoya no aguantó y no quiso completar la prueba del presupuesto para la compra del supermercado en Gran Hermano Chile. El desafío consistía en que todos los participantes debían permanecer, por grupos, en una sola cama durante varias horas. Sin embargo, la chilota decidió bajarse en completo silencio y dejar a Mónica, Alessia, Vivi, Rubén y Raimundo. Tras eso, fue increpada por los otros participantes. “Le importa una raj…”, gritó la ex The Voice.