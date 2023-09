“Olvídate”: Pincoya rechazó “emotivas” palabras de Mónica en Gran Hermano

Estos días en la casa de Gran Hermano están marcados por la incertidumbre; sobre todo luego de que la líder de la semana, Alessia Traverso, se la jugara por salvar a Jorge Aldoney desde la placa de eliminación.

En ella ahora se mantienen: Constanza Capelli, Jennifer Galvarini y Mónica Ramos, tres jugadoras bastante polémicas dentro de la casa. Tanto, que incluso las dos últimas protagonizaron un nuevo momento insólito.

Fue en la cocina de la casa-estudio donde se pusieron a conversar y afloró la confianza para decirse algunas cosas. De hecho, Mónica le dedicó unas emotivas palabras a la chilota.

¿Qué le dijo Mónica a Pincoya?

En el contexto de la eliminación de mañana, Mónica le comentó algunas cosas a Jennifer, como que podrían encargar cloro en la lista de útiles de aseo cuando no esté (dando por hecho que ella se iría).

Pero, lo que más llamó la atención, fue cuando dijo que no la olvidaría: “Oye, Pincoya… ¿Sabes qué? Cuando esté en la casa… O sea, por muchas cosas me voy a acordar de ti po‘. Cuando ande trabajando en la feria me voy a acordar de ti… Por supuesto, con cariño, porque sabemos de dónde venimos“, indicó la veterana.

Sin embargo, la chilota no le dio mucha atención ni espacio para seguir con el “cálido” momento: “No, si no importa si no te acuerdas. Olvídate de mí nomás, si a mí no me importa”. señaló tajantemente.

Fue entonces que la feriante quedó desconcertada y respondió: “Ah, y ¿por qué me tengo que olvidar, a ver?“, aunque Pincoya no respondió su pregunta y desvió el tema.

Revisa el momento a continuación:

