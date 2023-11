Pincoya “se picó” por descarado cotilleo entre Coni y Skar: “Ya se chifló ésta”

Pincoya vivió un incómodo momento con Constanza Capelli y Skarleth Labra en la recta final de Gran Hermano.

Mientras Skar, Coni, Eskarcita y Jorge preparaban su cena, Jennifer Galvarini presenció una secreta conversación entre las dos bailarinas, que no la dejó indiferente.

Constanza se acercó a Skarleth para darle aviso sobre una conversación que habría tenido con el dueño de casa en el confesionario.

“Le dije a Gran Hermano de la propuesta indecente y dijo que sí”, mencionó la bailarina, provocando la emoción inmediata en la oriunda de Punta Arenas.

Pincoya afirmó que Coni y Skar le mienten

Tras una cómplice celebración, Jennifer Galvarini alzó la voz y lanzó una dura declaración mencionando que las jóvenes “están mintiendo”. La sentencia de Pincoya, causó la impresión inmediata en Coni, que solo la miró fijamente.

“¿Para qué le hiciste así en el oído y no lo dijiste al tiro? No, están mintiendo, eso no le dijiste a la mujer”, cuestionó la chilota generando la respuesta de Constanza, quien la trató de “perseguida”.

“Se lo dije a ella, porque a ella le encantó la película, lloró”, aclaró luego Constanza, quien dijo que “debían dar algo a cambio”.

“¿Por qué le dijiste a ella en el oído y después hablaste?”, volvió a preguntar Pincoya, que no quedó conforme con la primera explicación. Esto desató el enojo en Constanza, quien junto a Skarleth intentaron explicar lo que sucedía.

“¡Qué chu…! No, Pincoya, si no es una mentira, no te pases rollos”, replicó Coni, quien agregó “ya se chifló ésta”, y fue secundada por Skar, quien explicó que “no es nada”.

Pese a que la explicación de Coni y Skar no fue suficiente para Jennifer, las tres terminaron bromeando sobre supuestos secretos sobre la polémica bailarina.

Síguenos en