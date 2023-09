Pincoya cree saber por qué es popular y aconsejó a Scarlette: “Si aparentara otra cosa que no soy…”

Una profunda conversación fue la que mantuvo Jennifer Galvarini junto con Scarlette Gálvez, a quien aconsejó dentro del encierro de Gran Hermano Chile. Y es que la Pincoya reflexionó sobre su forma de ser y cómo eso la ha ayudado a recibir el apoyo de la gente. La chilota se refirió a la autenticidad que muestra día a día en la casa estudio y aseguró que “de las cosas que he dicho nunca he mentido (…) la gente por eso te quiere acá, a uno, y yo estoy agradecida, yo sé que me sigue gente de trabajo, humilde”. “Si yo fuera otra persona y aparentara otra cosa que no soy, no me van a querer, porque no sería yo. Esta soy yo, la que anda en mi casa, en todos lados soy la misma persona (…) tus acciones valen más que mil palabras”, insistió.