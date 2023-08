La íntima confesión de Pincoya: Sinceró el motivo por el que se ha sentido discriminada por compañeros de GH

En una profunda conversación en horas de la madrugada, Pincoya se sinceró con Raimundo sobre la realidad de crecer y vivir en el sur de Chile, sobre todo por el tema de la educación. “Cuando yo estudié no habían esas oportunidades. Había un colegio, no había universidad, entonces de repente igual la gente te trata de ignorante o te dicen hueás’ (sic), las otras se ríen acá. Yo sí he sufrido y he sentido, aunque digan que no, una discriminación del origen del que uno viene, del lugar donde tú naciste”, expresó. Sin embargo, aseguró que “yo no cambiaría lo que me tocó vivir, no cambiaría a mis padres tampoco, no cambiaría a mi padre que es pescador”.