Pincoya explotó en llanto tras ser salvada por Rai: “Eres muy valiente, toda la casa se te va a ir en contra”

Se emocionó hasta las lágrima. Así fue el momento en que Raimundo Cerda decidió salvar a Pincoya de la placa de eliminación. Y es que el joven optó por la chilota y le entregó emotivas palabras durante la salvación. “Desde el primer día me recibió súper bien (…) ella es una buena persona, podrían haber pasado algunas cosas por ahí, pero por dentro esa buena persona nunca se va a ir”, fue parte de lo que argumentó Rai. La chilota no pudo aguantar la emoción y le dijo entre lágrima que “eres muy valiente porque tú sabes que toda la casa se te va a ir en contra. Yo te dije que a mí no me salves, no seas leso”. Mira el momento a continuación.