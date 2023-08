Pincoya le rayó la cancha a Rai y le pegó amenaza si no salva a Coni de placa: “Te hago la guerra”

Los Lulos ya están mirando lo que podría ser la placa de nominación de esta semana en Gran Hermano Chile. Por lo mismo, Raimundo especuló que “la Fran está en un minuto que no está tan bien y necesita ser salvada”, en caso de que sea nominada y él gane nuevamente la prueba del líder. Una idea que fue apoyada por Coni: “Si la placa fuera yo y la Fran, y la Pincoya no, salvo a la Fran”, le dijo. Pero a Pincoya le pareció una pésima idea, tanto así, que le lanzó una dura advertencia a su compañero. “No tasti, te tiene que salvar a ti (Coni). Yo te peleo, aunque me vaya después contigo y tenga que salir por esa puerta. Yo te hago la guerra. Te peleo, te insulto, te huev…, me vuelvo loca… que se vaya mi lulo, no, me trastorno“, confesó Jennifer, mientras abrazaba a su amiga.