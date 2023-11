Pincoya lloró al recordar pelea donde Coni pidió su expulsión de Gran Hermano: “Se rumoreaba…”

En una honesta conversación con Diana Bolocco, Jennifer Galvarini se desahogó respecto a la controvertida y mediática pelea que protagonizó hace un tiempo con Constanza Capelli. En ella, aseguró que todavía no tiene certezas si es que su compañera pidió o no su expulsión de Gran Hermano. “Lo que se rumoreaba, que ella me había acusado para que me echen… Que ella había dicho que si no me iba yo se iba ella. Quiero creerle que no me fue a acusar, porque a lo mejor sí se retractó”, confesó. Además, añadió que esa ha sido su mayor duda. Y también su mayor pena en el encierro. “Ha sido el dolor más grande que viví acá adentro”, aseveró.