Pincoya se sinceró con su hermana en emotivo reencuentro: “No les quiero decir que los quiero”

Esta noche Pincoya tuvo un emotivo reencuentro con su hermana Araceli, quien llegó hasta las dependencias de Gran Hermano para sorprenderla. Apenas se vieron, las hermanas se dieron un cariñoso abrazo entre lágrimas, donde Jennifer se sinceró en su sentir:”No quería ver a nadie porque había llorado caleta“, expresó. También Araceli fue recibida por Papá Lulo, quien salió a saludarla. Minutos después, la hermana de la oriunda de Chiloé le recordó su reinado como Miss Simpatía: “Estás hermosa como una princesa, como la Miss Simpatía”. Además, Pincoya aprovechó de actualizar a su hermana entorno a lo acontecido en el encierro y se sinceró con respecto a su participación: “Tú sabes que yo vine a pelear a todos estos cabros de mie…”. A lo que Araceli respondió: “pero los quieres po’”. No obstante, Pincoya insistió en su postura: “Sí pero yo no les quiero decir que los quiero (…) yo prefiero que me vean mala”, cerró.