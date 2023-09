La emotiva reflexión de Pincoya sobre su hijo en Gran Hermano: “No quiero que le pase lo que me pasó a mí”

Una emotiva reflexión realizó Pincoya en conversación con Scarlette en Gran Hermano, cuando se encontraban conversando acerca de las prendas que utilizan para vestir. En ese contexto, Jennifer aseguró que no le gusta comprar prendas caras y además, busca siempre darle prioridad a su hijo: “Es que igual cuando tu tienes hijos priorizas también, primero para tus hijos y después para ti“. Minutos después comentó: “Entre comprarme una hue… cara priorizo pagarle un curso para que él sea más que yo (…) no quiero que a él le pase lo que me pasó a mí, que me traten de repente de ignorante y hue… así.“. También la oriunda de Chiloé realizó una critica entorno a la desigualdad social. “Cuando uno es más humilde y es más sencilla, igual a uno le ponen la pata encima, es así no más, la sociedad es clasista y racista porque la gente te mira por lo que tienes, no por lo que eres”.