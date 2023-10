Pincoya reveló que le gustaría que Ariel reingresara a Gran Hermano y este fue su argumento

Se vienen nuevos reingresos a Gran Hermano Chile y algunos jugadores ya tienen definidas sus preferencias. Tal es el caso de Jennifer Galvarini, quien en un diálogo con Jorge Aldoney y Alessia Traverso, reveló los nombres de los ex participantes que le gustaría volver a ver en el reality show. “Si son tres personas, me gustaría que entrara Ariel, porque creo que se mostró poco acá. Me gustaría que volviera Rai y Lucas. Pero al fin y al cabo puede entrar cualquier persona”, dijo Pincoya. Cabe mencionar que Lucas Crespo fue elegido por sus ex compañeros para volver a la casa este mismo martes.