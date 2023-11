Pincoya se sacó el micrófono para hablar de Coni con Pancho y Gran Hermano la pilló: “Se hace la buena”

Una tensa situación se vivió en la cocina de Gran Hermano Chile, luego que Jennifer se acercara a Francisco para que ambos acudieran a conversar a la pieza, lejos de donde estaba Constanza. Cuando llegaron a su habitación, Pincoya se sacó su micrófono y le lanzó duras palabras a su compañero sobre la ex bailarina. “No hables fuerte, no digas nada de ella (…) Los otros van a vigilar todo el día, ten cuidado”, le dijo. Esta situación fue advertida con Gran Hermano, quien recordó que está prohibido susurrar. Pero esto no quedó ahí, ya que más adelante la chilota volvió a hablar sobre Capelli. “Ahora se hace la buena (…) Va a jugarse sus últimas cartas”, advirtió al otrora Papá Lulo.