“Se pone media hue…”: Pincoya se molestó con Viviana por hacer grupo aparte en Gran Hermano

La tensión entre Pincoya y Viviana sigue creciendo dentro de la casa de Gran Hermano. Y es que la futbolista despertó el enojo de la chilota con su actuar. Jennifer Galvarini expuso la situación con Francisco y le aseguró que su compañera hizo un grupo aparte con todas las mujeres y la excluyó de la rutina de entrenamiento. “Se pone media hue… Que quede claro, a mí no me cae mal la mujer pero siento que se chifla. Su misma actitud de antes, no integra a los demás”, señaló.