Pincoya contó la verdad de su separación con Cony Capelli: "Hay gente que..."

Pincoya reveló la verdadera razón por la que se distanció de Constanza Capelli, luego de que ambas abandonaron la casa de Gran Hermano Chile.

Tras varios rumores en redes sociales y declaraciones del manager de la bailarina, en las que afirmó que la chilota evitó saludarla en un evento, Jennifer aclaró por qué ya no tiene ganas de juntarse con la que era su mejor amiga en el encierro.

La razón del distanciamiento

En una conversación con el programa de YouTube Vamo a Calmarno, Jennifer Galvarini explicó que aún se siente amiga de la ganadora de Gran Hermano, sin embargo, existirían personas que hacen que ella evite contactarla.

“¿Tú crees que yo no quiero ver a la Lulo? Obvio que la quiero ver, pero es por su entorno cu…, que habla tanta mier…”, aseguró la mujer de Chiloé.

Asimismo, aclaró que parte del distanciamiento se debe también a los fans de la bailarina que constantemente lanzan comentarios de odio en sus redes sociales.

“Yo no me quiero juntar con ella, pero es por la gente que habla tanta mier… No quiero que nadie le diga hue… a ella y evito hablar de ella por lo mismo, yo quiero que la dejen tranquila”, expresó.

Si bien, la chilota afirmó que no tiene planes de contactar a Capelli ni de retomar la amistad, asegura que estaría dispuesta a juntarse con la ex jugadora de Gran Hermano si el contexto fuese distinto.

“Yo quiero que ella brille, que le vaya bien, que se compre un departamento. Algún día el destino nos vuelva a juntar y voy a hacer la primera que le voy a dar un abrazo”, concluyó.

