Pincoya dijo sentir “presencias” durante grabaciones de Top Chef Vip: Esta fue su experiencia

Pincoya reveló sucesos paranormales que ha vivido al interior de las dependencias de Chilevisión, tras asistir a las grabaciones de Top Chef Vip.

La oriunda de Chiloé confesó escalofriantes detalles, asegurando en conversación con La Cuarta haber tenido apariciones de una niña por los pasillos de Machasa.

“Un día entrando al edificio, vi a una niña al lado del piano, me saludó y después como que me regresé altiro para hablar con ella, pero ya no estaba”, expresó.

Pero esta no habría sido la única que vez que entidades se manifiestan ante Jennifer, ya que durante altas horas de la noche en los baños del canal se habrían comunicado nuevamente con ella.

Pincoya y los sucesos paranormales en los baños de Machasa

“Hace días atrás también iba al baño, ya como a las 8:00 (…) muy apurada y yo escuchaba que de abajo, porque hay una escalera cerca del baño de damas, me llamaban: ‘Jenni, ven, Jenni, baja, baja’. ‘No, chica’, le dije yo, ‘No, chica, estoy apurada'”, detalló.

Sin embargo, los sucesos en el baño habrían continuado días posteriores, donde la oriunda de Chiloé pudo ver movimientos paranormales.

“Y ayer (martes), fui al baño muy temprano y el tacho grande estos del confort, empezó a moverse, a moverse, a moverse y yo dije, ah ya”, explicó Pincoya

“Y empecé a lavarme los dientes. Ahí le dije ‘chiquilla, ya te sentí, no te veo pero sé que estás ahí. Si te quieres manifestar, manifiéstate, no te puedo ver, pero si quieres, acompáñame”, agregó.

Finalmente, la finalista de Gran Hermano aseguró que “Hay muchos yo creo que están atrapados (…) En realidad no les tengo miedo, así que ellos ya saben que yo los puedo captar de alguna manera (…) algunos piden ayuda, o solamente quieren que tú sepas que ellos están ahí”.

